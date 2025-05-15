Экс-главе Корпорации развития Курской области Лукину продлили арест

Срок содержания Лукина под стражей продлили на три месяца. Его обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Защитники Лукина просили поменять меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей или домашний арест. Однако суд отказал.

Ранее задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. На политика мог дать показания экс-гендиректор Корпорации развития Курской области Лукин. Его, в свою очередь, арестовали по делу о хищении при строительстве защитных сооружений в регионе.