Экс-главе Корпорации развития Курской области Лукину продлили арест
Бывшему главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину продлили срок содержания под стражей. Такое решение вынес Мещанский райсуд, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Срок содержания Лукина под стражей продлили на три месяца. Его обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).
Защитники Лукина просили поменять меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей или домашний арест. Однако суд отказал.
Ранее задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. На политика мог дать показания экс-гендиректор Корпорации развития Курской области Лукин. Его, в свою очередь, арестовали по делу о хищении при строительстве защитных сооружений в регионе.