В Москве спасли чернобурого лисенка, которого незаконно содержали в квартире
Москвичи незаконно содержали в своей квартире дикое животное — чернобурого лисенка. Правоохранители изъяли питомца и передали специалистам для реабилитации, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Правоохранители нагрянули в квартиру, где жил трехгодовалый лис по кличке Нильс, после сигнала неравнодушного жителя дома на ул. Викторенко. Вскоре вскрылось, что хозяева обращались с диким животным как с обычным домашним питомцем — его выгуливали на поводке прямо во дворе дома, где играли дети.
Также в квартире было обнаружено еще несколько животных — 15 кур, два петуха и две собаки.
Содержание дикого животного в квартире противоречит закону. Лисенка по кличке Нильс изъяли. Ему предстоит пройти реабилитацию. Затем малыш поселится в Московском зоопарке.
По факту содержания дикого животного в квартире проводится прокурорская проверка.
Ранее подросток из Подмосковья незаконно завел дома опасных рептилий. Укус каждой из них представляет смертельную угрозу для человека.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.