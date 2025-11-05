В Москве спасли чернобурого лисенка, которого незаконно содержали в квартире

Москвичи незаконно содержали в своей квартире дикое животное — чернобурого лисенка. Правоохранители изъяли питомца и передали специалистам для реабилитации, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Правоохранители нагрянули в квартиру, где жил трехгодовалый лис по кличке Нильс, после сигнала неравнодушного жителя дома на ул. Викторенко. Вскоре вскрылось, что хозяева обращались с диким животным как с обычным домашним питомцем — его выгуливали на поводке прямо во дворе дома, где играли дети.

Также в квартире было обнаружено еще несколько животных — 15 кур, два петуха и две собаки.

Содержание дикого животного в квартире противоречит закону. Лисенка по кличке Нильс изъяли. Ему предстоит пройти реабилитацию. Затем малыш поселится в Московском зоопарке.

По факту содержания дикого животного в квартире проводится прокурорская проверка.

Ранее подросток из Подмосковья незаконно завел дома опасных рептилий. Укус каждой из них представляет смертельную угрозу для человека.

