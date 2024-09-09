В Москве спасатели помогли медикам госпитализировать мужчину весом в 186 кг

В понедельник утром 186-килограммовый мужчина вызвал столичную скорую помощь из-за проблем с сердцем, медики решили вопрос о его госпитализации с помощью спасателей, сообщает SHOT .

Бригада скорой помощи обратилась за помощью к спасателям, когда поняла, что не сможет самостоятельно увезти в больницу тяжеловесного пациента. 62-летнему мужчине требовалась госпитализация из-за боли в сердце.

Известно, что москвич страдает от сахарного диабета и имеет грыжу. Передвигаться самостоятельно он не может. У дома на Никитинской улице в Северном Измайлове работали спасатели.

Это не первый случай в Москве, когда спасатели помогают медикам госпитализировать тяжеловесного пациента. В апреле 2024 года из столичной квартиры помогали выбраться 300-килограммовой женщине.