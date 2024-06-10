В Москве скончался журналист Александр Малютин

По данным редакции «Регнум», в начале июня Малютин перенес инсульт. Что стало причиной смерти, не сообщается. Дата и место похорон пока не названы семьей покойного.

Малютин начинал карьеру в журналистике с газеты «Коммерсант». Позднее он занял должность главного редактора «Известий», а через некоторое время перешел работать на место заместителя главного редактора агентства «Москва».

Ранее в Москве в возрасте 53-лет скончался журналист Максим Кононенко. В последнее время он работал на НТВ.