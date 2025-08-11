В Москве сидевший дома 10 лет игроман кинулся на мать с ножами из-за фильтра

На северо-западе Москвы 32-летний геймер, который 10 лет не выходил из дома, порезал родную мать из-за замены водного фильтра в чайнике. Женщина уже пожаловалась полиции на наследника, который и раньше поднимал руку на нее и дочь, сообщает сайт MK.Ru .

Происшествие случилось 10 августа в квартире на Неманском проезде. Мужчина зашел на кухню и увидел, что мать меняет старый водный фильтр в чайнике на новый, и вышел из себя. Он схватил нож и начал резать растения на подоконнике, наблюдая за реакцией родительницы.

Женщина попыталась остановить сына и схватилась за лезвие ножа, порезав руку. Сын начал кричать и требовать, чтобы мать вернула старый фильтр в чайник, но получил отказ. После этого он схватил второй кухонный нож, лежавший на столе, и вонзил его матери в живот.

Во время ссоры проснулась дочь женщины, которая вызвала скорую помощь. В больнице врачи сказали пострадавшей, что ей повезло — лезвие уткнулось в нижнее ребро и чудом не пробило легкое.

Напавшего на мать геймера уже задержали. Родительница написала на него заявление в полицию.

По данным издания, мужчина 10 лет не выходил на улицу из дома, часами играл в компьютер и не помогал семье. Как заявили его мама и сестра, родственник неоднократно вел себя неадекватно и бил их.