В Москве шпиц отравился кормом с маркетплейса и едва не погиб
Обеспокоенный хозяин немецкого шпица утверждает, что его домашний любимец по кличке Дюша отравился некачественным собачьим кормом марки Moonsy, который был заказан на маркетплейсе, сообщает SHOT.
Домашний питомец питался дорогим заграничным кормом, но владелец собаки решил поискать аналог на маркетплейсе. Мужчина наше товар без отзывов под наименованием «Крутоны: мясное ассорти» за 688 рублей.
Выяснилось, что кормом торговал предприниматель, не имеющий соответствующий ОКВЭД.
Владелец собаки постепенно вводил новый продукт в рацион питомца, оставляя его в миске на кухне. Однажды, придя домой с работы, мужчина обнаружил, что его любимцу плохо. У пса начались судороги, диарея и рвота.
Хозяин обратился к ветеринару. Псу поставили диагноз «острое пищевое отравление». Сейчас домашний питомец уже идет на поправку.
Обеспокоенный хозяин совместно с фондом «Закон и здоровье» готовит обращение в Роскачество с просьбой проверить продукты для животных на пригодность и безопасность, а также пытается получить компенсацию от производителя корма.