В Москве шпиц отравился кормом с маркетплейса и едва не погиб

Обеспокоенный хозяин немецкого шпица утверждает, что его домашний любимец по кличке Дюша отравился некачественным собачьим кормом марки Moonsy, который был заказан на маркетплейсе, сообщает SHOT .

Домашний питомец питался дорогим заграничным кормом, но владелец собаки решил поискать аналог на маркетплейсе. Мужчина наше товар без отзывов под наименованием «Крутоны: мясное ассорти» за 688 рублей.

Выяснилось, что кормом торговал предприниматель, не имеющий соответствующий ОКВЭД.

Владелец собаки постепенно вводил новый продукт в рацион питомца, оставляя его в миске на кухне. Однажды, придя домой с работы, мужчина обнаружил, что его любимцу плохо. У пса начались судороги, диарея и рвота.

Хозяин обратился к ветеринару. Псу поставили диагноз «острое пищевое отравление». Сейчас домашний питомец уже идет на поправку.

Обеспокоенный хозяин совместно с фондом «Закон и здоровье» готовит обращение в Роскачество с просьбой проверить продукты для животных на пригодность и безопасность, а также пытается получить компенсацию от производителя корма.