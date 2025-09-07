В Москве школьников начали запугивать от имени фейкового спецназа «Ахмат»

Мошенники создают ИИ-видео якобы от имени спецназа «Ахмат» и запугивают им столичных школьников, сообщает Mash .

Так, девочка получила сообщение с угрозами. Ей сказали, что отец должен денег инвесторам, якобы мужчина занимался криптовалютой и попался мошенникам. Также для выбивания долга из заемщика они якобы обратились к «Ахмату».

На созданном ИИ видеоролике бойцы спецназа потребовали у девочки прислать информацию о банковской карте родителей, но школьница распознала работу нейросети и рассказала все отцу.

Конечно, сразу выяснилось, что девочку пытались развести мошенники, а настоящий спецназ «Ахмат» никакого отношения к данному видео не имеет.