сегодня в 15:57

В Москве родители бросили годовалого малыша одного в машине и ушли

Родители оставили годовалого малыша одного в машине на улице Героев Панфиловцев в Москве, сообщает «МК: срочные новости» .

По словам очевидцев, взрослые бросили малыша на заднем сиденье авто марки Opel, после чего ушли.

Прохожие переживали за судьбу ребенка. Они вызвали спасателей. Те открыли авто и достали малыша.

После этого специалисты начали искать родителей ребенка. Те вскоре сами подошли к машине.

Между тем в Москве 3 февраля температура составляет от минус 15 до минус 13 градусов. Сохраняется гололедица.

