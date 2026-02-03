Сильный холод и гололедица будут в Московском регионе 3 февраля

Днем 3 февраля в Москве и области ожидается от -13 до -15 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник днем в Московском регионе будут переменная облачность, гололедица. Осадков преимущественно не ожидается. Ветер западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -18 до -20 градусов. Будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Также возникнет гололедица. Ветер западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в 2026 году метеорологическая весна в центральной части России наступит раньше обычного. Ее прихода можно ожидать с середины марта.

