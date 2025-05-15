В Москве реанимируют подростка весом 135 кг. Мать «лечила» его молитвами

В московскую реанимацию попал 16-летний юноша весом 135 кг, у которого обнаружили целый ряд болезней. Оказалось, что подросток не наблюдался у медиков, а мать пыталась лечить его с помощью молитв и народной медицины, утверждает Baza .

Юношу госпитализировали еще 30 апреля. Врачи выявили у него ожирение тяжелой степени, синдром полиорганной недостаточности и дыхательную недостаточность, анемию и кардиомиопатию. Медики узнали, что до этого парень не посещал больницы, и решили рассказать о пациенте полиции.

Вскоре стражи порядка побеседовали с мамой подростка. Она рассказала им, что не водила сына к врачам, а пыталась лечить его «при помощи бога», а также методами народной медицины. Женщина утверждает, что подросток никогда не сетовал на здоровье. В день, когда состояние парня ухудшилось, она якобы сразу же вызвала ему скорую помощь.

По данным канала, юноша ушел из школы после 9 класса и сейчас нигде не учится и не работает. Его мать считает сына «подарком от бога», потому что еще до его рождения она беременной попала в ДТП и выжила, но потеряла своего нерожденного ребенка и мужа.