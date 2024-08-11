В Москве разыскивают 13-летнего водителя каршеринга, сбежавшего с места ДТП

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Baza: в Москве полиция разыскивает 13-летнего школьника, сбежавшего с места ДТП

В Москве сотрудники полиции разыскивают 13-летнего школьника, который в момент ДТП находился за рулем автомобиля каршеринга. В результате аварии погиб 15-летний подросток, сообщает Baza .

По словам других пострадавших, после ДТП парень бросил друзей и сбежал с места аварии.

Предварительно, 13-летний школьник с помощью чужого аккаунта завладел автомобилем Nissan Qashqai каршеринга «Ситидрайв». Затем несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом. В момент аварии в машине находились 4 мальчика и 1 девочка. В результате ДТП погиб 15-летний пассажир.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).