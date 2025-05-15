В Москве рабочий упал с высоты восьмого этажа и погиб

Вечером 15 мая в российской столице на Варшавском шоссе погиб рабочий, который упал с высоты восьмого этажа, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что рабочий находился на крыше восьмиэтажного дома. В какой-то момент он сорвался вниз.

Что стало причиной падения, уточняется. Информации о том, строящийся это объект или нет, на момент публикации заметки нет.

Известно, что человек получил при падении травмы, несовместимые с жизнью.