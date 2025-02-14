В Москве проверили «ВкусВилл», где был куплен зефир с металлической стружкой

Роспотребнадзор начал проверку магазина «ВкусВилл» в Москве, где покупателю продали зефир с металлической стружкой, сообщается на сайте ведомства.

Ранее москвич пожаловался на то, что приобрел во «ВкусВилле», расположенном на улице Беломорской, зефир, в котором обнаружил металлическую стружку. Он написал жалобу в сам магазин, там пообещали разобраться с ситуацией, а также вернули стоимость покупки бонусами.

В Роспотребнадзоре начали расследование инцидента. Специалисты ведомства проверили магазин.

Они установили, что на полках находились 4 упаковки продукции от партии, где обнаружили посторонний предмет. Выяснилось, что изготовитель зефира, в котором была металлическая стружка, — ООО «Миэнджел» из Ульяновска.

«Реализация продукции в магазине приостановлена», — сообщили в ведомстве.

В АО «ВкусВилл» был направлен запрос пояснений. Кроме того, меры будут приняты и в отношении изготовителя.