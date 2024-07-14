В Москве проститутки взяли в плен журналистов, пытавшихся снять репортаж

В Москве жрицы любви пленили тележурналистов, которые планировали снять о них репортаж. На помощь мужчинам прибыли сотрудники полиции, сообщает Baza .

Инцидент случился вечером 8 июля на севере Москвы. В отдел полиции позвонил мужчина и рассказал, что является тележурналистом и пытался снять сюжет о столичных проститутках. Корреспондент и оператор нашли нужный сайт, договорились о встрече и приехали к дому в Стрелецком проезде.

В подвале мужчин встретила девушка по имени Евгения и еще 5 полуголых представительниц древнейшей профессии. Однако журналисты не стали выбирать, а лишь достали камеру. В этот момент «ночные бабочки» моментально упорхнули из помещения и заперли в нем мужчин.

Вызволять пленников прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Хабаровске российский военнослужащий убил сослуживца, который помешал его сексу с проституткой.