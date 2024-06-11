Российский военный убил сослуживца, который помешал его сексу с проституткой

Краснореченский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего к 9 годам колонии строгого режима. По данным приговора, который приводит Газета.ru , мужчина до смерти забил товарища из-за того, что тот потрогал проститутку, с которой фигурант проводил время, после чего девушка ушла.

Ситуация произошла в мае 2023 года. Фигурант вместе с товарищами на сутки снял квартиру в Хабаровске, где он выпил водку и несколько литров пива. К вечеру мужчина вызвал проститутку. Даму, с которой подсудимый занимался сексом, потрогал его друг, после чего она оделась и ушла.

На этой почве между двумя военными вспыхнула ссора, в результате чего злоумышленник до смерти забил своего товарища.

Армеец признал свою вину. В суде он признался, что понимал, что его удары могут причинить смерть сослуживцу. Тем не менее, по словам фигуранта, он не намеревался убивать товарища.

Экс-супруга подсудимого назвала его неуравновешенным, импульсивным и вспыльчивым. По словам женщины, бывший муж нередко бил ее, злоупотреблял спиртным и принимал наркотики.