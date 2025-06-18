В Москве приговорили к 13 годам мужчину, засунувшего труп в машину Гоши Куценко

Столичный суд огласил приговор Альберту Абдуллину, который убил женщину, а ее труп спрятал в машине актера Гоши Куценко, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Отбывать наказание Абдуллин будет в колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны. Между тем имущественных претензий у Куценко к фигуранту нет.

Труп женщины в машине обнаружили на Кутузовском проспекте в Москве 19 января. Оказалось, что автомобиль принадлежит Гоше Куценко. Актер не пользовался им по назначению и не знал, что в его машину пробрался Абдуллин, который прожил там около месяца.

Позднее выяснилось, что жертва познакомилась со своим убийцей во время совместного распития алкоголя в парке. Между ними возникла ссора, после чего Абдуллин много раз ударил женщину ножом. Ее труп он спрятал в машине Куценко.