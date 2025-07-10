В Москве преподавателя брейк-данса обвинили в серийной педофилии

В Москве учитель танцев попал под следствие за неподобающее поведение с несовершеннолетними. По информации от пострадавших детей, он приставал к мальчикам-подросткам непосредственно во время уроков по брейк-дансу, пишет Mash .

Предварительно известно, что 39-летнему мужчине удавалось годами совмещать преподавание танцев для детей 7-13 лет и репетиторство по иностранным языкам для учеников средней и старшей школы. Он выстраивал длительные отношения со своими учениками, становился близким знакомым их родителей и даже часто бывал у них дома на семейных праздниках и чаепитиях.

Ситуация стала набирать обороты, когда одна из бдительных мам начала следить за тем, как проходят занятия ее сына. Женщина заподозрила, что мужчина пристает к ее ребенку, и обратилась с заявлением в полицию.

Позднее мужчина признался, что имел интимные отношения с несколькими учениками, включая детей 13 и 16 лет. Сейчас против него выдвинули обвинения только ученики с уроков английского языка, но следствие предполагает, что пострадавших может быть больше, в том числе среди детей из танцевального кружка.

На данный момент мужчина арестован. Если его вину докажут, то он может оказаться за решеткой примерно на 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве учитель музыки изнасиловал ученицу в одной из столичных гостиниц. Пострадавшей на момент совершения преступления было всего 15 лет.