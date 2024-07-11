В Москве предполагаемый убийца 62-летней женщины засветился на камерах

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 62-летней женщины, тело которой нашли 11 июля, подозреваемый в преступлении засветился на записях с камер наблюдения, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве в Telegram-канале .

По данным ведомства, личность предполагаемого преступника уже установлена. В настоящее время следователи делают все возможное, чтобы найти его и задержать.

После обнаружения тела женщины 1962 года рождения в одной из квартир на улице Академика Павлова возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленник пока по неустановленной причине нанес жертве четыре удара ножом в брюшную полость.

По факту случившегося назначен ряд различных экспертиз. Все обстоятельства гибели женщины устанавливаются.

Ранее в Москве четверо мужчин на улице убили человека. Злоумышленники жестоко избили потерпевшего, в результате чего он скончался на месте происшествия.