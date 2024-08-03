В Москве полицейские задержали мужчину с тигренком

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который незаконно перевозил тигренка за заднем сидении своего автомобиля, сообщается на сайте «МВД медиа».

Инцидент произошел накануне вечером на Большой Семеновской улице. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль для проверки документов. В ходе осмотра на заднем сидении иномарки был найден тигренка в специальной переноске. Мужчина перевозил хищника без разрешительных документов.

По словам водителя, тигренка он нашел на улице несколько дней назад. Мужчину доставили в отдел для дальнейших разбирательств, а животное передали сотрудникам столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«По факту перевозки дикого животного проводится проверка», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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