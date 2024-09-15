В Москве подросток продал украшения бабушки и спустил деньги в онлайн-казино

В Москве 17-летний подросток похитил и продал бабушкины ювелирные украшения на сумму около 10 млн рублей, а затем потратил деньги на онлайн-казино и вечеринки в ночных клубах. Пенсионерка обратилась в полицию, сообщает SHOT .

Старшеклассник, оставшись дома один, собрал бабулины драгоценности и сдал их в ломбард. По словам близких, после получения денег подросток играл в онлайн-казино и до утра развлекался с друзьями в ночных клубах.

Однако вскоре 70-летняя пенсионерка заметила пропажу и обвинила внука в краже. Воришку сдал собственный брат. Подросток сначала не призвал вину в преступлении, а затем ушел из дома и жил у родственников.

Пожилая москвичка обратилась в правоохранительные органы. Ущерб женщина оценила примерно в 10 млн рублей.