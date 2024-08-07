В Москве подростка укусила экзотическая ядовитая змея

В Москве 17-летнего подростка укусила ядовитая голубая куфия. Юноша кормил рептилию дома, где родители держат террариум со змеями, сообщает Baza .

Максим обратился в Филатовскую детскую больницу с жалобами на тошноту, слабость и головокружение после укуса ядовитой змеи. Несколько часов парень самостоятельно пытался справиться с последствиями укуса — отсасывал из раны яд, пил много воды и нанес на пораженный палец неглубокие насечки.

Однако его состояние продолжало ухудшаться и Максим вызвал скорую помощь. Подростка доставили в токсикологическое отделение с почерневшим пальцем, а также отеком кисти и предплечья. Медики ввели антидот для борьбы иммунной системы с змеиным ядом.

В настоящее время Максим идет на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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