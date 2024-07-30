Москвичка купила фрукты в «Фуд Сити» и нашла в них смертельно опасного паука

Жительница ТиНАО обнаружила у себя дома выводок ядовитого паука вида черная вдова, после того как принесла фрукты с ярмарки, сообщает АГН «Москва» .

Жительница хутора Брехово рассказала, что самка паука попала из фруктов, принесенных с ярмарки «Фуд Сити». Ее поместили в контейнер, где она отложила яйца, из которых вылупились паучата.

Женщине пришлось вызвать экстренные службы, так как в доме живут маленькие дети. Однако помощь спасателей в итоге оказалась не нужна — женщина решила самостоятельно отдать контейнер с пауками в зоомагазин.

Черная вдова — вид пауков, распространенный в Северной и Южной Америке. Они представляют опасность для человека, так как их укус может быть смертелен. Яд черной вдовы в 15 раз сильнее, чем яд гремучей змеи.