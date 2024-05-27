В Москве пьяный молодой человек 18 раз ударил ножом девушку

Молодой человек нанес 18 ударов ножом своей знакомой на западе Москвы

Следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об аресте мужчины, который 18 раз ударил свою знакомую ножом, сообщает Telegram-канал ГСУ СК России по г. Москве.

Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется убийство девушки.

По данным следствия, 25 мая в квартире столичного дома на улице Герасима Курина молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 18 ударов ножом своей знакомой. Уточняется, что между ними возник бытовой конфликт.

От полученных ран девушка умерла на месте. Следствие задержало подозреваемого и предъявило ему обвинение. Он признал вину, а также раскаялся в содеянном в ходе допроса. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее в Ивановской области мужчина посреди улице пырнул ножом бывших жену и свекровь. Женщин доставили в больницу, их состояние расценивается как тяжелое.