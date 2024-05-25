В Фурманове мужчина посреди улице пырнул ножом бывших жену и свекровь

Мужчина ножом ранил экс-жену в Фурманове за отказ забрать заявление из полиции

Полиция города Фурманов Ивановской области разбирается в обстоятельствах происшествия, в ходе которого мужчина посреди улице напал с ножом на двух женщин, которые оказались его бывшими женой и свекровью, сообщает Telegram-канал 112 .

Предварительно установлено, что бывшие супруги давно в ссоре. Пару месяцев назад женщина написала на бывшего возлюбленного заявление в полицию, обвинив его в систематических побоях не только ее, но и совместных детей, а также в угрозах убийством.

За несколько минут до трагедии, мужчина уговаривал бывшую супругу забрать заявление и не доводить дело до суда, но, получив отказ, схватился за нож.

В результате обе женщины получили колото-резанные раны. Их доставили в больницу. Врачи оценивают состояние обеих пациенток как тяжелое. Злоумышленника уже задержан и дает показания.

Ранее в Петрозаводске подросток с ножом напал на двух девушек. Потерпевшие получили колото-резанные ранения рук и шеи, но выжили.