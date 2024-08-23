В Москве пьяная мать бросила в подъезде малыша в коляске
В подъезде Москвы нашли брошенного ребенка в коляске
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
В подъезде многоэтажного дома на севере столицы обнаружили брошенного ребенка в коляске, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На лестничной площадке дома № 13 на Бескудниковском бульваре нашли коляску с малолетним ребенком. По предварительным данным, малыша бросила мать в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас ребенку ничего не угрожает. Правоохранительные органы установили личность матери и проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее москвичка родила ребенка прямо в салоне такси, когда автомобиль остановился на светофоре. Когда мальчик появился на свет, таксист отвез семью до роддома и передал докторам.