В Москве пьяная мать бросила в подъезде малыша в коляске

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В подъезде Москвы нашли брошенного ребенка в коляске

В подъезде многоэтажного дома на севере столицы обнаружили брошенного ребенка в коляске, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На лестничной площадке дома № 13 на Бескудниковском бульваре нашли коляску с малолетним ребенком. По предварительным данным, малыша бросила мать в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас ребенку ничего не угрожает. Правоохранительные органы установили личность матери и проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее москвичка родила ребенка прямо в салоне такси, когда автомобиль остановился на светофоре. Когда мальчик появился на свет, таксист отвез семью до роддома и передал докторам.