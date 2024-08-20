Москвичка родила на светофоре прямо в машине такси

SHOT: таксист из Таджикистана принял у москвички роды прямо в машине

Москвичка родила ребенка прямо в салоне такси, когда автомобиль остановился на светофоре, сообщает SHOT .

Водитель из Таджикистана вез беременную женщину и ее мужа от метро до 52-го столичного роддома. Когда до конца маршрута оставалось 700 метров, будущая мать сообщила таксисту, что начала рожать.

Остановив машину на светофоре, водитель и муж начали принимать роды. После того, как мальчик появился на свет, таксист отвез семью до роддома и передал докторам.

Ранее женщина без двух почек родила ребенка в Москве. Она понимала, что может скончаться во время операции, но все равно решила сохранить плод.