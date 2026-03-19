В Москве перевернулась машина скорой помощи после ДТП
Вечером 19 марта в Москве в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи, сообщает Telegram-канал «112».
Авария с участием легкового автомобиля произошла на Нахимовском проспекте. На месте происшествия работаю экстренные службы.
В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель скорой помощи, врач и пациент.
Подробности аварии уточняются.
Ранее на федеральной автодороге «Кавказ» произошло жесткое ДТП, в котором пострадали молодая женщина, а также трое детей.
