В Москве перевернулась машина скорой помощи после ДТП

Вечером 19 марта в Москве в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи, сообщает Telegram-канал «112».

Авария с участием легкового автомобиля произошла на Нахимовском проспекте. На месте происшествия работаю экстренные службы.

В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель скорой помощи, врач и пациент.

Подробности аварии уточняются.

