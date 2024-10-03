В Москве пассажирский автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие

В российской столице на Минском шоссе вблизи поворота на Кубинку пассажирский автобус врезался в грузовик, легкие травмы получила пассажирка общественного транспорта и водитель, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно установлено, что в результате ДТП 69-летняя женщина разбила нос, а водитель автобуса ударился головой. О состоянии других пассажиров автобуса пока ничего не сообщается.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что на месте происшествия уже работают спасатели. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве один человек погиб после того, как в такси врезалась иномарка. Смертельная авария произошла 1 октября, в обстоятельствах случившегося теперь разбираются компетентные органы.