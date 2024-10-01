Иномарка врезалась в такси, стоящее на МКАД после ДТП. 1 человек погиб

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Один человек погиб и один пострадал в ДТП на северо-западе МКАД

На 61 км внешней стороны МКАД на северо-западе столицы произошло ДТП. Toyota наехала на стоящее в четвертой полосе после мелкой аварии такси Kia, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

В ДТП погиб от полученных травм пассажир Kia. Пассажир Toyota был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту произошедшей дорожной аварии начата проверка.

Из-за ДТП на участке МКАД было затруднено движение. Проехать можно было только по 1 полосе из 5, образовалась пробка на 2 км.

Ранее в Москве столкнулись легковая машина и трактор. Инцидент произошел в районе 29-го км Киевского шоссе.