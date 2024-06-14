В Москве парень сломал позвоночник за 3 дня до армии, удирая от родителей невесты

На северо-востоке Москвы 21-летний парень попал в больницу с переломом позвоночника из-за падения со второго этажа. Как оказалось, молодой человек убегал от родных своей 18-летней возлюбленной, сообщает MK.Ru .

Примечательно, что парень сильно травмировался в преддверии своего призыва на срочную службу — его должны были отправить в войска уже 17 мая. По всей видимости, 14 июня романтик с раннего утра явился к подруге для прощания, однако в ее квартиру раньше времени заявились родственники.

Заметив появление разгневанных родных возлюбленной, 21-летний россиянин решил спрыгнуть со второго этажа. Парень приземлился неудачно, заработав ушиб поясничной области и компрессионный перелом позвоночника.

Издание пишет, что до злополучного падения ни его, ни ее родственники не знали, что молодые люди встречаются. Родители парня также несколько дней не могли до него дозвониться и только позже выяснили, что он уехал в Москву на свидание к возлюбленной.