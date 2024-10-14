сегодня в 22:35

В Москве охранник «Перекрестка» избил покупателя на капоте элитной иномарки

Охранник сети супермаркетов «Перекресток» напал и избил покупателя в одном из районов на западе Москвы, сообщает Baza .

Инцидент произошел в понедельник днем у магазина на улице Удальцова.

На опубликованных кадрах видно, как охранник в зеленой форме наносит удары мужчине и пытается провести боевой бросок, однако из-за разницы в весе попытка оказалась неудачной.

Затем избитый мужчина лег на капот автомобиля марки Jaguar и не оказывал сопротивления, в то время как охранник нанес еще несколько ударов и ушел в сопровождении продавщицы.

При этом причина нападения на покупателя в настоящее время неизвестна.

Ранее в подмосковном Подольске толпа мигрантов напала и избила семейную пару, когда мужчина попросил иностранцев потише материться. Избитым супругам потребовалась медицинская помощь.