В Москве один из самых знаменитых фаготистов мира Попов попал в аварию

Знаменитый в мире фаготист 86-летний Валерий Попов попал в аварию в Москве

В центре Москвы в аварию попал один из самых знаменитых фаготистов в мире Валерий Попов, которому 9 сентября исполнится 87 лет, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Авария произошла 2 сентября около 19:00 на Комсомольском проспекте, там столкнулись сразу три машины марок Mercedes, KIA и Skoda. В одной из них находился знаменитый на весь мир музыкант вместе с супругой.

Известно, что после ДТП Попова госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского. О состоянии его жены ничего не уточняется.

Валерий Сергеевич Попов является лучшим музыкантом-фаготистом СССР, имеет звание народного артиста РСФСР. Он выступал со всеми ведущими оркестрами в мире.