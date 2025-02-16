В Москве нашли лавку с украинскими книгами по черной магии и иконами с рогами

Сотрудники полиции вместе с правозащитной организацией «Сорок сороков» пришли с проверкой в магазин «Ведьмин путь» в Москве, где нашли книги с черной магией, изданные на Украине, а также иконы с рогами, перевернутые кресты и свечи в виде мужских половых органов, сообщает SHOT .

В торговой точке открыто продавали разного рода сомнительную утварь: статуэтки дьяволов и чертей, иконы с рогами, части мертвых животных, пособия по зельям и сосуды для них, а также пентаграммы, черепа, рога, кости и другие предметы. Отдельная полка представляла ассортимент свечей разного цвета в виде половых органов мужчин.

Как только полиция и правозащитники пришли в магазин, продавец начал нервно кому-то звонить. Стражи порядка зафиксировали все товары, которые находились в продаже в открытом доступе.

Теперь организация «Сорок сороков» намерена добиваться полного закрытия магазина, а также привлечения его хозяина к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Ранее жительница Москвы обратилась с жалобой на пропаганду педофилии после того, как в одном из магазинов увидела мужские трусы с пришитым к ним плюшевым медвежонком.