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В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина

В столице в ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре мужчина напал на двух других мужчин с ножом во время ссоры. Одному из пострадавших нанесли не менее девяти ударов в область жизненно-важных органов, от которых он умер в машине скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Второй пострадавший получил не менее трех ударов. Злоумышленник наносил их в область туловища. Мужчина попал в больницу.

Злоумышленника удалось содержать, в ближайшее время его ожидает суд. На нем будут решать вопрос об избрании меры пресечения.

По данным ТАСС, злоумышленник напал на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, его знакомого Ивана Позднякова. Нападавшим является лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.