В Москве наказали мужчину, снимавшего девушек в туалете ТЦ «Саларис»

«ОМ»: в Москве на 13 суток арестовали мужчину за съемку девушек в туалете ТЦ

В Москве 35-летнего мужчину, который снимал на видео девушек в момент посещения ими туалета в ТЦ «Саларис», приговорили к 13 суткам ареста за мелкое хулиганство. Нарушителя по имени Артур задержали в начале мая, сообщает «Осторожно, Москва» .

Согласно материалам дела, которые приводит «ОМ», мужчину арестовали из-за матерных ругательств во время задержания и игнорирования замечаний от полиции.

На суде Артур признал вину. Он отбывает арест с 5 мая.

«Мне кажется, это неплохое наказание для него», — прокомментировала одна из пострадавших от действий арестанта.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который распылил перцовый спрей в правоохранителей.