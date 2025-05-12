В Москве наказали мужчину, снимавшего девушек в туалете ТЦ «Саларис»
«ОМ»: в Москве на 13 суток арестовали мужчину за съемку девушек в туалете ТЦ
В Москве 35-летнего мужчину, который снимал на видео девушек в момент посещения ими туалета в ТЦ «Саларис», приговорили к 13 суткам ареста за мелкое хулиганство. Нарушителя по имени Артур задержали в начале мая, сообщает «Осторожно, Москва».
Согласно материалам дела, которые приводит «ОМ», мужчину арестовали из-за матерных ругательств во время задержания и игнорирования замечаний от полиции.
На суде Артур признал вину. Он отбывает арест с 5 мая.
«Мне кажется, это неплохое наказание для него», — прокомментировала одна из пострадавших от действий арестанта.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который распылил перцовый спрей в правоохранителей.