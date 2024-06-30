В Москве на проезде Дежнева произошел смертельный пожар

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Мужчина погиб при пожаре в квартире на проезде Дежнева в Москве

Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, которую организовали по факту смертельного пожара в одной из квартир на проезде Дежнева в Москве, сообщила пресс-служба прокуратуры по городу Москве .

На опубликованных ведомством кадрах видно, что в квартире обгорела вся кухонная утварь. Точная причина пожара будет установлена в ходе экспертизы.

В результате пожара погиб мужчина. Сколько ему было лет, не уточняется.

Ранее в Москве из-за задымления эвакуировали всех посетителей фитнес-центра. В результате происшествия пострадавших нет.