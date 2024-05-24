сегодня в 20:55

В Москве на части 8 линии метро было нарушено движение из-за человека на путях

На восточном участке Калининской линии метро пришлось увеличить интервалы движения между поездами из-за оказавшегося на путях человека, сообщали в центре Транспортного комплекса Москвы .

Горожан и гостей столицы просят учитывать факт увеличенных интервалов движения поездов и выбирать маршруты по другим линиям метро.

При каких обстоятельствах человек оказался на путях, а также в каком он состоянии, не уточняется. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

На данный момент движение вводится в график.

Ранее на Кольцевой линии столичного метро произошел аналогичный случай. Из-за человека на путях пришлось скорректировать расписание поездов.