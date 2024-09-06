В Москве мужчина проиграл на ставках 2 млн рублей, похищенных у клиента

МВД РФ: строитель в Москве украл 2 млн рублей у клиента и проиграл их на ставках

Московская полиция задержала мужчину, который украл два млн рублей у бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Бизнесмен нашел в Сети мужчину, у которого есть компания по строительству частных домов в Московской области. Они встретились вживую и подписали два соглашения о возведении имущества.

Чтобы ускорить процесс закупки материалов, потерпевший выдал бригадиру собственную банковскую карту. Затем он переводил на нее материальные средства.

Через некоторое время потерпевший уехал на отдых за границу. Во время отпуска банк уведомил его о том, что с расчетного счета были переведены деньги на банковскую карту, которую тот предоставил бригадиру. Сумма составила два млн рублей, и сразу после перевода строитель перестал выходить на связь.

Правоохранительные органы установили личность предполагаемого преступника. Им был житель Тверской области. Он получил доступ ко всем счетам потерпевшего, вставив предоставленную карту в банкомат. Затем перевел все деньги в букмекерскую контору и проиграл их на ставках.

Заведено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России — кража в особо крупном размере.