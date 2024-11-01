В Москве мужчина порезал ножом людей во время дорожной драки

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МВД: на проспекте Буденного в Москве автохулиган порезал ножом двоих граждан

На проспекте Буденного в Москве мужчина порезал двоих людей ножом в ходе дорожного конфликта. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Между водителями и пассажирами легковушки Kia, а также грузовика случился конфликт. Его участники решили разобраться друг с другом на трамвайных путях и дороге.

Водитель и пассажир грузовика остановились и подошли к Kia на светофоре. Тот, кто сидел внутри иномарки, вышел из автомобиля.

Началась драка, в ходе которой водитель Kia несколько раз ударил двоих мужчин ножом. После этого он покинул место происшествия. Раненых увезли в больницу.

Полицейские нашли возможного правонарушителя. Им был 30-летний мужчина, родившийся в Саранске. В данный момент он живет в Москве.

Против предполагаемого преступника открыли уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Также правонарушителя отправили под домашний арест.

Ранее 35-летний житель Алтая отрезал пальцы своей знакомой. Он пошел на это, поскольку женщина обидела его подругу.