Алтаец отрезал пальцы знакомой и выкинул в канализацию

35-летний житель Алтая отрезал пальцы знакомой, потому что та обидела его подругу, и выкинул их в канализацию, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в селе Усть-Калманка. Мужчина целый день выпивал со своей подругой и соседкой. Когда спиртное закончилось, а магазины закрылись, они пошли к 43-летней знакомой алтайца.

Хозяйка дома повздорила с 34-летней подругой мужчины. Вторая позже ушла, но позвонила алтайцу и сообщила, что тот «не мужик», раз позволил ее обидеть. По словам женщины, собутыльник должен был заступиться за нее, а вернуть доверие он сможет лишь в том случае, если отрежет обидчице два пальца.

Мужчина вновь пошел к знакомой. Он прихватил с собой нож, заставил открыть дверь и ударил женщину в грудь несколько раз. Когда пострадавшая потеряла сознание, он отрезал ей два пальца. Отправив фото собутыльнице, он, по ее указанию, выбросил пальцы в канализацию.

Полиция поймала мужчину и его подругу в момент избавления от улик. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Мытищах возбудили дело по факту нападения на мужчину, которому отрезали ухо. У потерпевшего также украли сумку с деньгами.