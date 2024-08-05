В Москве мужчина открыл стрельбу по женщине и ребенку на детской площадке

В Москве задержали мужчину, который выстрелил из окна квартиры четвертого этажа в сторону детской площадки, где находились женщина с ребенком, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Восточном Дегунине на улице 800-летия Москвы.

По предварительной информации, 40-летний местный житель выстрелил из пневматического оружия и попал в женщину и ее трехлетнюю дочку. Степень ранений не уточняется.

Стрелка задержали. В его квартире нашли пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Расследование дела находится на контроле в прокуратуре.

Ранее четверо самокатчиков стали жертвами обстрела со стороны возмущенного мужчины, который разозлился из-за занятой дороги и утверждал, что его чуть не сбили.