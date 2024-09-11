В Москве мужчина обстрелял бар из автомата после конфликта с охранником

Посетитель обстрелял заведение после конфликта с охранником на юго-западе Москвы. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в столичном районе Южное Бутово. Предварительно, прошедшей ночью в баре на улице Веневской произошел словесный конфликт между 34-летним посетителем и охранником. Затем мужчина вышел на улицу и из автомата расстрелял входную группу заведения.

В результате происшествия никто не пострадал, огнестрельное оружие у мужчины изъяли. В настоящее время прокуратура держит на контроле ход и результаты проверки по факту случившегося.

Ранее неизвестный стрелял по людям из пневматического оружия во дворе жилого дома в Люберцах.