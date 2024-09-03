Неизвестный стрелял по людям из пневматики в Люберцах
Фото - © Telegram-канал «Мои Люберцы»
Во дворе дома №31 по улице Льва Толстого в Люберцах неизвестный устроил стрельбу по людям из пневматического оружия, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
Инцидент произошел минувшей ночью.
Из пневматики стреляли по людям, которые громко общались на лавочке, но также был поврежден и припаркованный рядом автомобиль.
Кроме того, несколько недель назад во время аналогичного инцидента пробили соседнюю машину. Кому-то из прохожих попали в ногу.
По данному факту было написано заявление в полицию. Сейчас стрелков ищут.