Неизвестный стрелял по людям из пневматики в Люберцах

Во дворе дома №31 по улице Льва Толстого в Люберцах неизвестный устроил стрельбу по людям из пневматического оружия, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

Инцидент произошел минувшей ночью.

Из пневматики стреляли по людям, которые громко общались на лавочке, но также был поврежден и припаркованный рядом автомобиль.

Кроме того, несколько недель назад во время аналогичного инцидента пробили соседнюю машину. Кому-то из прохожих попали в ногу.

По данному факту было написано заявление в полицию. Сейчас стрелков ищут.