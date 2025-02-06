В Москве многодетная мать умерла в детском саду, куда пришла за дочерью

Многодетная мать внезапно скончалась в одном из детских садов на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла сегодня днем в дошкольном учреждении на Люблинской улице. После обеда 41-летняя женщина пришла в детсад за своей 5-летней дочерью. Мать начала помогать ребенку одеваться и неожиданно потеряла сознание, а затем скончалась.

По предварительной информации, причиной смерти многодетной женщины мог стать оторвавшийся тромб.

Ранее в Москве 11-летняя девочка зарезала свою 75-летнюю бабушку из-за просьбы не гулять. Пожилая женщина умерла в машине скорой помощи.