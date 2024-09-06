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В Москве потушили пожар с автомобильными покрышками на 150 «квадратах»

В Москве в районе улицы Новокрюковская вечером 6 сентября на открытой площадке загорелись автомобильные покрышки, по указанному адресу тут же выехали спасатели и спустя короткий промежуток времени ликвидировали горение, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

Предварительно установлено, что на открытой площадке горели автомобильные покрышки и пластиковые емкости. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В 21:33 спасатели смогли полностью потушить пожар. Что стало причиной возгорания, уточняется. Все подробности выясняют компетентные органы.

В результате этого пожара никто не пострадал.

Ранее на севере Москвы спасатели потушили пожар в квартире. Один человек пострадал и был госпитализирован в одну из местных больниц.