Пожарные МЧС РФ потушили возгорание на севере Москвы

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МЧС РФ: пожар на севере Москвы потушен, один житель дома госпитализирован

Пожарные российского министерства чрезвычайных ситуаций успешно потушили возгорание в многоквартирном доме на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До приезда огнеборцев из горящего дома на улице Клязьменской, 17, успешно выбрались 16 человек. Один из жителей дома получил травмы, его увезли в больницу. Площадь возгорания составила 21 квадратный метр.

Также пресс-служба МЧС опубликовала видео тушения пожара. На кадрах видно, как из квартиры идет белый дом. Огнеборец заливает горящее помещение водой.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось локализовать пожар на улице Клязьменской, 17. Возгорание произошло на 14-м этаже.