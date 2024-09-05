Пожарные локализовали мощный пожар на Клязьменской улице Москвы

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МЧС: пожар на 14-м этаже на Клязьменской улице Москвы локализован

Сигнал о сильном пожаре в квартире четырнадцатиэтажного дома поступил в МЧС в 13:07, по адресу: улица Клязьменская, 17 тут же выехали спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Предварительно установлено, что горит квартира на 14-м этаже. В настоящее время спасателям удалось локализовать пожар, ведется работа по его полной ликвидации.

Обстоятельства случившегося выясняются, информация о пострадавших уточняется. На месте работает 31 специалист и 10 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что мощный пожар в московской квартире попал на видео. На кадрах видно, как открытый огонь вырывается наружу, а над домом поднимается черный столб дыма.