Мощный пожар в квартире на Клязьминской улице Москвы попал на видео
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В Москве на Клязьминской улице в одной из многоэтажек на последнем этаже возник мощный пожар, который попал на видео, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
«Главное, чтобы успели. Там уже, похоже, соседняя квартира начала гореть», — говорит автор видео за кадром.
В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются. О пострадавших пока информации не поступало.
Оперативные службы выехали на место происшествия.