сегодня в 13:38

Мощный пожар в квартире на Клязьминской улице Москвы попал на видео

В Москве на Клязьминской улице в одной из многоэтажек на последнем этаже возник мощный пожар, который попал на видео, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

«Главное, чтобы успели. Там уже, похоже, соседняя квартира начала гореть», — говорит автор видео за кадром.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются. О пострадавших пока информации не поступало.

Оперативные службы выехали на место происшествия.