В Москве массажист, предположительно, изнасиловал клиентку во время процедуры

Baza: москвичка утверждает, что массажист изнасиловал ее во время процедуры

20-летняя москвичка Анастасия утверждает, что массажист-стажер изнасиловал ее во время сеанса в салоне. Владелица точки отмечает, что до этого все приходящие к мужчине женщины оставались довольными, сообщает Baza .

Девушка обратилась в салон по знакомству. Сначала она делала массаж у женщины, а на второй сеанс пошла к мужчине — Закиру.

Массаж начался стандартно. Однако через некоторое время мужчина начал массировать интимные места Анастасии. Она просила этого не делать, но Закир не слушал, убеждая, что такие действия помогут ей расслабиться.

Массаж продолжался два часа, хотя обычно занимает не более 90 минут. Девушка была в ступоре и не смогла остановить сеанс, поскольку, к тому же, в помещении никого, кроме них с Закиром не было.

Когда процедура завершилась, массажист, как утверждается, поцеловал Анастасию в губы и сказал: «Хорошего вечера». Москвичка заплатила деньги, покинула помещение, позвонила супругу и рассказала о случившемся.

После инцидента директор салона уволила Закира. Однако сначала сказала, что до этого жалоб на мужчину не было — женщины, наоборот, были довольны процедурой.

Анастасия написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже приходили в салон.

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