СК: сосед изнасиловал красноярскую школьницу, обглоданную свиньями в сарае

Стали известны новые обстоятельства гибели 17-летней старшеклассницы, обглоданной свиньями в Красноярском крае. Следователи установили, что девушку изнасиловали перед смертью, сообщает Lenta.ru.

По версии правоохранителей, над девушкой надругался пьяный сосед, который пришел отомстить ее отцу и забить скот. Когда мужчина понял, что в доме нет взрослых, он отправился в сарай, где обнаружил школьницу, кормившую животных.

Сосед начал угрожать девушке ножом, школьница стала сопротивляться. В результате борьбы она упала на землю. Мужчина избил ее палкой по голове, после чего она потеряла сознание.

Затем сосед надругался над школьницей. После этого он ушел, а девушку оставил в сарае со свиньями.

Соседа задержали, свою вину он признал. Следствие ходатайствует об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Школьницу из Красноярского края нашли мертвой в загоне со свиньями. В момент гибели ее родителей не было дома, они уехали в краевой центр. Ранее считалось, что на девушку набросились свиньи и растерзали ее, когда она кормила животных.